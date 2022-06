Grand Final MSC 2022, RRQ Hoshi Kembali Bertemu RSG PH Filipina, Siapa Juaranya?

sultra.jpnn.com, KUALA LUMPUR - Wakil Indonesia RRQ Hoshi memantapkan langkahnya menuju ke Grand Final Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 setelah mengalahkan wakil Filipina RSG PH dalam pertandingan final upper bracket pada babak Playoff hari kelima, Sabtu (18/6).

Dalam pertandingan yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dan disiarkan secara langsung di laman YouTube Mobile Legends, RRQ Hoshi mengalahkan RSG PH dalam babak format best of five untuk menentukan pemenang dari lima gim dengan skor 3-1, menendang tim Filipina tersebut ke lower bracket.

JPNN.com melaporkan, pada hari yang sama pada lower bracket, RSG PH tenyata berjaya. Bertemu dengan tim senegaranya dari Filipina, Omega, tim Demonkite ternyata unggul 3-2.

Baca Juga: Omega Filipina Singkirkan Evos Singapura di Lower Bracket MSC 2022



Artinya, tiket grand final dari lower bracket atau klasemen bawah dimiliki RSG PH dan kembali menantang RRQ Hoshi di grand final yang akan digelar hari ini, Minggu (19/6).

Jalannya Pertandingan

RRQ Hoshi menggunakan line up sama seperti saat menghadapi Todak dari Malaysia pada pertandingan sebelumnya yaitu Alberttt, R7, Vyn, Clayyy dan Skylar, tanpa kehadiran Lemon, sementara RSG PH menurunkan line up Nathzz, Light Emann, Aqua dan Demonkite.

Permainan berlangsung ketat bahkan sejak awal gim pertama ketika dua tim yang belum pernah terkalahkan tersebut berebut satu slot ke Grand Final turnamen tingkat Asia Tenggara itu.

Baca Juga: Jadwal MSC 2022 Hari Ini

First blood jatuh ke tangan Aqua pada menit pertama, namun Alberttt berhasil membalas dendam menumbangkan satu punggawa RSG PH sekaligus mengamankan turtle pertama.

RRQ Hoshi yang masih tertinggal dari segi poin kill berhasil mengamankan turtle kedua. Kondisi tersebut berlanjut menuju pertengahan gim, namun berubah ketika Lord pertama muncul yang kembali didapatkan Alberttt yang menjadi keuntungan besar bagi RRQ Hoshi, membawa kedudukan imbang 10-10 pon kill.