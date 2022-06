Grand Final MSC 2022, RRQ Hoshi Kalah 0-4 Dari RSG PH

sultra.jpnn.com, KUALA LUMPUR - Dominasi Filipina pada kejuaraan Mobile Legends: Bang-Bang masih berlanjut. Pembuktian itu terjadi pada grand final Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2022 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (19/6) malam.

Wakil Indonesia RRQ Hoshi gagal membawa pulang gelar MSC 2022. Vyn dan kawan-kawan kalah telak 0-4 dari RSG PH Filipina.

JPNN.com melaporkan, pada pertandingan disiarkan secara langsung dalam laman YouTube Mobile Legends, RRQ Hoshi kalah 0-4 dari RSG PH yang membalas kekalahan mereka pada pertandingan sebelumnya pada final upper bracket, Sabtu.

Berlangsung dalam format best of seven untuk menentukan pemenang dari tujuh gim, RRQ Hoshi menggunakan line up sama seperti pertandingan sebelumnya yaitu Alberttt, R7, Vyn, Clayyy dan Skylar, tanpa kehadiran Lemon, sementara RSG PH menurunkan line up Nathzz, Light Emann, Aqua dan Demonkite.

Pertarungan gim pertama diawali dengan RSG PH yang mendapatkan poin kill pertama pada menit awal pertandingan. Namun, RRQ Hoshi membalas dengan menyusul jumlah poin kill untuk unggul pada awal gim.

Keberhasilan R7 menumbangkan Demonkite menjadi langkah awal RRQ Hoshi menyerang base RSG PH untuk menghancurkan satu turret. RRQ Hoshi melakoni tarik ulur gim dengan unggul 7.000 gold pada menit ke-12, sementara RSG PH masih mencoba mencari celah.

Namun, keadaan menjadi terbalik pada pertarungan menit ke-17 ketika RRQ Hoshi gagal menyelesaikan gim pada base RSG PH. Tim Filipina tersebut bangkit pada menit ke-20 saat berhasil mendapatkan lord ketiga dan menyisakan dua pemain RRQ Hoshi, Vyn dan Skylar.

Turret RRQ Hoshi satu per satu diruntuhkan sementara RSG PH semakin bersatu padu dalam mendapatkan lord keempat yang membantu menggempur pertahanan lawan.