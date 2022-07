Harga Daging Sapi Naik Rp 180 Ribu per Kilogram Jelang Iduladha

sultra.jpnn.com, KENDARI - Harga daging sapi naik Rp 180 ribu per kilogram jelang perayaan Iduladha di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kenaikan harga daging sapi antara Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogramnya. Harga normal di hari-hari biasa di kisaran antara Rp 130 ribu hingga Rp 140 ribu per kilogramnya.

Hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kendari, Jumat (8/7), selain daging sapi yang harganya naik juga terjadi pada harga ayam kampung maupun ayam potong yang rata-rata naik antara Rp 25.000 hingga Rp 40.000 per ekornya.

Untuk ayam kampung ukuran sedang misalnya yang semula Rp 120.000 ekor kini naik hingga Rp 150.000 ekor dan ayam jantan t yang sebelumnya Rp 150.000 per ekor naik hingga mencapai Rp 200.000 per ekor.

Kelompok sayuran maupun bumbu masak seperti cabe merah juga alami kenaikan yang cukup dirasakan konsumen. Untuk cabe besar dari Rp 60.000 per kilogram naik hingga Rp75.000 per kilogram dan cabe hijau keriting dari Rp 45.000 per kilogram naik menjadi Rp 60.000 per kilogram.

Suleman (45), pedagang sapi di pasar Bonggoeya Kendari mengatakan, kenaikan harga daging sapi dan kelompok lainnya di sebabkan karena harga hewan kurban dari pemilik ternak juga telah menaikkan jauh-jauh hari, sehingga mempengaruhi terhadap penjual pengecer di pasaran.

"Bayangkan saja, biasanya hewan kurban (sapi-red) yang sudah layak potong seharga Rp 12,5 juta per ekor naik menjadi Rp 14 juta per ekor bahkan lebih dengan perkiraan sapi itu setelah dipotong hanya menghasilkan daging paling banyak 80 kilogram di luar tulang makanya harga hanya bisa menghasilkan Rp 12 juta," ujarnya.

Dia mengatakan, kenaikan harga daging sapi dan ayam kampung di saat memasuki hari raya Idul kurban sudah menjadi hal biasa, sehingga konsumen mau tidak mau tetap membeli karena menjadi kebutuhan menu utama di hari raya tersebut.