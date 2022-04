Honorer Way Kanan Viral, Namanya Masuk Daftar Penganiaya Ade Armando

sultra.jpnn.com, WAY KANAN - Usai pengeroyokan Dosen Universitas Indonesia Ade Armando, Honorer Setda Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Try Setia Budi Purwanto mendadak viral.

Namanya masuk daftar orang yang telah menganiaya Ade Armando di demo serentak 11 April di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Foto pria berusia 26 tahun itu beredar luas di sejumlah platform media sosial.

Try sendiri mengaku tak mengetahui adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta.

"Saya juga enggak tahu ada demo besar di Jakarta, karena saya kalau enggak kerja ya mancing. Jadi, enggak tahu urusan-urusan begitu," katanya, Selasa (12/4).

Ia juga mengaku kaget karena Foto, nama, dan alamatnya tersebar luas di media sosial sebagai salah satu pelaku pengeroyokan Dosen Universitas Indonesia Ade Armando.

"Makanya saya kaget, karena di media sosial banyak foto saya," jelas Try seperti dilansir dari JPNN Lampung.

Try yang bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan mengungkapkan aksi demontrasi terjadi saat dia tengah bekerja.