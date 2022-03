Jadwal dan Daftar Lawan Timnas Indonesia U-19 di Korea Selatan

sultra.jpnn.com, KOREA SELATAN - Timnas Indonesia U-19 menjalani lawatannya ke Korea Selatan. Skuad Garuda Muda sudah tiba di Korea Selatan pada Sabtu (12/3) waktu setempat.

Setelah menjalani karantina selama sepekan, sederet rencana uji coba sudah menanti.

PSSI melalui situs resminya mengumumkan jadwal uji coba Skuad Garuda Asia dalam masa pemusatan latihan atau training camp (TC) di Negeri Ginseng itu.

JPNN melaporkan, sejauh ini baru sembilan kali uji coba yang terjadwal. Namun, jumlah itu masih mungkin bertambah sekali jika ada calon lawan yang lain.

Melihat jadwal yang sudah diumumkan Timnas Indonesia U-19 akan menjalani pertandingan dengan level tim yang tak selalu sama.

Ada kalanya Roberto Kwateh dan kawan-kawan melawan tim universitas, setelah itu melawan Timnas Korsel U-19, ada juga melawan klub profesional di Daegu. (dkk/jpnn)

Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-19

Selasa, 22 Maret 2022 Vs Universitas Youngnam

Jumat, 25 Maret 2022 Vs Korea Selatan U-19

Minggu, 27 Maret 2022 Vs University Daegu

Selasa, 29 Maret 2022 Korea Selatan U-19

Selasa, 5 April 2022 Kimcheon U-18

Rabu, 6 April 2022 Vs Pohang U-18

Kamis, 7 April 2022 Vs Daegu U-18

Sabtu, 9 April 2022 Vs Pohang

Rabu, 13 April 2022 Vs Daegu FC

*Satu laga lagi masih dijadwalkan