Sempat Oleng, Angela Lee Pertahankan Gelar ONE Championship

sultra.jpnn.com, SINGAPURA - Hook kiri Stamp Fairtex tepat mengarah ke tubuh Angela Lee. Beberapa detik, Angela Lee dibuat oleng.

Tapi Angela Lee mampu melewati tekanan Stamp. Pertarungan berbalik. Angela Lee memaksa pertarungan di matras sehingga berhasil mempertahankan gelarnya.

Petarung Singapura-Amerika, Angela Lee sukses mempertahankan gelar juara dunia ONE Women’s Atomweight setelah mengalahkan Juara ONE Women’s Atomweight World Grand Prix, Stamp Fairtex pada laga momen satu dekade ONE Championship di Singapura, Sabtu malam (26/3).

Dalam laga yang bertajuk ONE X tersebut, Angela Lee seperti dalam keterangan resmi ONE Championship, Minggu, sukses melalui laga yang sulit karena langsung mendapatkan tekanan dari Stamp yang merupakan petarung dengan disiplin bela diri muay thai.

Sebuah pukulan hook kiri yang mengarah ke tubuh Angela Lee sontak membuatnya terhuyung-huyung melintasi Circle dan Stamp pun berusaha menyelesaikannya, namun sang Juara Dunia bertahan mampu bangkit dan melaju ke ronde kedua.

Beruntung ibu satu anak itu mampu bangkit di ronde kedua dengan membawa Stamp ke matras.

Sebagai petarung MMA, Angela Lee tampil dominan dan sukses mengalahkan Stamp Fairtex melalui submission (rear-naked choke) pada menit 4:50 ronde kedua.

Hasil ini jelas menjadi kebanggaan karena menandai kembalinya ke Circle usai melahirkan.