Pasar Murah, Warga Kendari Serbu Minyak Goreng

sultra.jpnn.com, KENDARI - Minyak goreng masih menjadi kebutuhan pangan yang paling dicari di Sulawesi Tenggara. Itu dibuktikan dari pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra bersama dengan distributor.

Meskipun ada banyak jenis kebutuhan pangan lainnya yang ditawarkan, minyak goreng yang paling diburu warga Kota Kendari.

Kebutuhan pokok lainnya yang ditawarkan adalah tepung terigu, gula pasir, kecap manis, garam beryodium dan telur ayam.

Pantauan di halaman kantor Disperindag Sultra Kendari, warga mayoritas masih membeli minyak goreng meskipun pembatasan kuota yang diberikan hanya dua liter minyak goreng per orang.

"Syukurlah, kami hari ini sudah tidak antre lama untuk mendapatkan minyak goreng, walaupun harganya naik dan tidak seperti beberapa pekan sebelumnya," kata Ny Samsiar, warga Kelurahan Mandonga Kendari.

Harga minyak goreng yang dijual pihak distributor kepada masyarakat rata-rata Rp 25.000 per liter, sementara sebelumnya dijual dengan harga subsidi Rp 14.000 per liter.

Sementara harga gula pasir Rp 12.500 per kilogram, tepung terigu merek gatotkaca Rp10.000 per kilo gram dan telur ayam antara Rp45.000 per rak (30 butir) hingga Rp 48.500 per rak tergantung dari besar telur itu.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad mengatakan pasar murah yang diselenggarakan pihaknya akan dilakukan selama beberapa hari menjelang bulan puasa..