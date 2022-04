Ustaz Felix Siauw Singgung BuzzeRp, Kerjaannya Meniru Abu Jahal

sultra.jpnn.com, KENDARI - Ustaz Felix Siauw menyinggung BuzzeRp saat mengunggah video salat tarawih umat Islam di Times Square, New York Amerika Serikat yang lagi viral. Dalam unggahannya, dia juga menyertakan tulisan yang menyinggung kerjaan BuzzeRp yang meniru Abu Jahal.

Ustaz mualaf itu membandingkan video salat tarawih di negeri paman sam dengan kondisi di Indonesia yang jauh berbeda. Menurutnya, di negara mayoritas muslim dengan sejarah kesultanan Islam tapi pemerintahnya mempromosikan Islamophobia.

"Di Indonesia, negaranya mayoritas Muslim, sejarahnya kesultanan Islam, bahkan di Pancasila yang dasar negara, sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, di pembukaan UUD tertulis "Atas berkat rahmat Allah". Tapi pemerintahannya saat ini malah mempromosikan Islamophobia," tulis Ustaz Felix Siauw.

Muslim keturunan Tionghoa itu menjelaskan, pemerintah yang mempromosikan islamophobia itu punya pendukung bayaran. Kerjaan BuzzeRp ini selalu nyinyir pada semua yang islami, tuduhan wajibnya radikal, ekstrim, intoleran dan hate-speech.

"Pemerintah yang Islamophobia ini juga punya pendukung bayaran, dibayar dengan uang rakyat buat jadi jubir unofficial pemerintah, sering disebut buzzeRp," katanya.

Alumnus IPB Bogor itu tak bisa membayangkan reaksi BuzzeRp andai peristiwa salat tarawih dilakukan di tempat terpadat di Indonesia. "Bayangkan kalau itu di Indonesia, apa makian para buzzeRp? Dulu pas 212 aja dihina "monaslimin", "pamer ibadah, riya", "shalat kok nggak di masjid", "radikalisasi", "nggak toleran", you name it," katanya.

Menurutnya, kejadian buka puasa sekaligus tarawih yang dilakukan umat Islam di AS menjadi ironi. Apalagi dengan munculnya Islamophobia pasca 11 September 2001, New York yang meruntuhkan gedung kembar World Trade Center.

"Ironisnya, Amerika, yang terkenal Islamophobia pasca 9/11, New York, hometown Spiderman, Times Square yang ikonik itu, justru membolehkan tarawih berjamaah," katanya.