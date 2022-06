Membanggakan, Peserta MTQ Asal Indonesia Juara di Amerika Serikat

sultra.jpnn.com, MAKASSAR - Dua peserta asal Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Mryland, Amerika Serikat.

Keduanya adalah Jihan Afifah dan Khairurrazaq Al-Hafiz. Mereka menjuarai lomba hafalan Al Quran 30 juz bertajuk The American International Tibyan Competition for The Quran and Its Recitation.

"Kami sangat senang wakil Indonesia meraih juara di ajang internasional ini. Saya sangat bangga," kata Diaspora Indonesia di KBRI Washington DC Amerika Serikat, Indra melalui siaran persnya, Selasa (21/6).

Kedua juara masing-masing, Jihan Afifah menyabet juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz dan Khairurrazaq Al-Hafiz dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan di MTQ Internasional di Amerika Serikat pada 19 Juni 2022, waktu setempat.

Salah seorang juri, Syeikh Hasan pada kesempatan itu, saat mengumumkan Khairurrazaq sebagai Peserta Suara Terbaik lalu memanggil ke panggung untuk melantunkan hafalannya di puncak acara.

Para penonton yang mendengarkannya ikut larut dalam suasana saat Khairurrazaq membaca lantunan ayat-ayat suci Al Quran.

Baca Juga: Wali Kota Kendari Sulkarnain Bangga Bisa Pertahankan Opini WTP Kesembilan Kali

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin yang memberikan sambutan di acara penutupan mengatakan Indonesia patut berbangga, wakil-wakilnya mengharumkan nama negara di pentas MTQ berkelas dunia ini.

"Selamat dan terima kasih untuk kalian berdua," ucapnya menambahkan.