Gubernur Jabar Ridwal Kamil Senang Anies Baswedan Dideklarasikan Sebagai Capres NasDem

sultra.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengaku senang mendengar kabar deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem pada Pilpres 2024. Sebagai sahabat, dia pun memberi ucapan selamat.

Ucapan selamat itu disampaikan Ridwan Kamil seusai memberikan Keynote Speech Acara Media Gathering SKK Migas, di Kota Bandung, Senin (3/10).



"Saya ucapan selamat untuk Pak Anies. Sebagai sahabat kalau ada peristiwa penting dalam hidup sahabat. Kita ikut senang, maka saya senang dan mengucapkan selamat untuk Pak Anies," kata Ridwan Kamil.



Menurut dia, takdir seseorang menjadi presiden sudah digariskan oleh Allah SWT dan tugas manusia hanya berikhtiar menjemput hal tersebut.



"(Pengumuman Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai NasDem), ini salah satu peristiwa yang dinantikan Pak Anies, jadi saya ucapkan selamat," kata dia.

Anies Baswedan Capres Terbaik

Sebelumnya, DPP Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.



Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan secara langsung nama capres itu di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Senin.

Melalui perjalanan dan pemikiran yang cukup lama, kata dia, Partai NasDem akhirnya memutuskan mengusung Anies sebagai capres.



"Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro sejalan," ujarnya.



Menurut dia, Anies merupakan salah satu calon yang terbaik.



"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah 'why not the best'," kata Surya Paloh. (ant/jpnn)